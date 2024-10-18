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Beyşehir'de Eğitim Kurumlarında Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

Beyşehir'de Eğitim Kurumlarında Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde hijyen koşulları ve gıda güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eğitim kurumlarında gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçe Müdürlüğümüzde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından ilçemizdeki okullarda faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, yemekhane gibi gıda işletmelerine yönelik denetimler yapılmıştır" denildi. Açıklamada, yürütülen denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolünün yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilmiştir. Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri yapılmaktadır. Özellikle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için, muhtemel gıda hastalıklarının önlenmesi amacıyla her eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardaki işletmeler resmi kontrole tabi tutulmaktadır." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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