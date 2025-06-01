Beyşehir'de Drift Yapan Araç Sahibine 46 Bin TL Ceza

Beyşehir'de Drift Yapan Araç Sahibine 46 Bin TL Ceza
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamuya açık alanda drift yapan bir araca 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamuya açık alanda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan araca 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Beyşehir ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan aracı tespit etti. Söz konusu araca 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür sorumsuz davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Şehrin birçok noktasında bulunan kamera sistemleriyle trafik kontrollerinin kesintisiz sürdüğü, kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis-halk ilişkilerine büyük önem verildiği, bu ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiği ifade edildi. Vatandaşların desteğiyle birçok olayın henüz gerçekleşmeden önlendiği, meydana gelen olayların ise hızla aydınlatıldığına dikkat çekilerek, tüm Beyşehir halkına duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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