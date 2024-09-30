Üye Girişi
Haberler

Beyşehir'de Devrilen Kamyonette 5 Yabancı Uyruklu Yaralandı

Beyşehir'de Devrilen Kamyonette 5 Yabancı Uyruklu Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette bulunan Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonette bulunan yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. (28) yönetimindeki 42 BLN 20 plakalı Iveco marka kamyonet, Beyşehir istikametine seyir halinde iken Kaymakam Virajı mevkiinde kontrolden çıkarak devrilip bariyerler yanında yan yattı. Kazada aracın kırılan ön camından dışarıya savrulan sürücü ile araçtaki M.H.E.H., M.E.A., M.B. ve M.E.M. isimli Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Beyşehir 3-sayfa Ulaşım Suriye Sağlık konya Kaza

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı

 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! 'Kırbaç gibi vurmuş'

Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 1 Ekim Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Ekim Nilüfer, Karacabey, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TBMM ne zaman açılacak? TBMM 2024 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı 1 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 30 Eylül 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 20 bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Ekim Ereğli, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? AUZEF sınav merkezi tercihi ve seçimi! AUZEF sınav merkezi değişikliği nereden yapılır? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef yağlama tarifi! En güzel yağlama tarifi! Kayseri yağlama tarifi nasıl yapılır? Kayseri yağlama için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });