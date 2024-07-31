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Beyşehir'de çocuğun parmağı döner çarkta sıkıştı

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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki parkta bulunan döner çarka parmağı sıkışan 5 yaşındaki çocuğun kopma noktasına gelen parmağı hastanede yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yerine dikildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki parkta bulunan döner çarka parmağı sıkışan 5 yaşındaki çocuğun kopma noktasına gelen parmağı hastanede yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yerine dikildi.

Olay, göl kenarındaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki D.A.T, parktaki oyun alanında bulunan çarkta oyun oynadığı sırada parmağı dönen çarka sıkıştı. Yaşanan olayda yaralanan ve sağ baş parmağı kopma noktasına gelen çocuk, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk burada yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çocuğun parmağı burada yapılan ve yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yerine dikildi.

Baba Murat T., yaşanan olayın ardından çocuğunun parmağının kopma noktasına geldiğini vurgulayarak, "Başka çocukların da canı yanmasın. Bu tarz oyuncaklar güvenlik önlemleri olmadığı zaman çocuklarımız için tehlike taşıyabiliyor. ya tedbir alınsın ya da kaldırılsın istiyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyşehir Konya Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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