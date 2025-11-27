Haberler

Beyşehir'de Bir Besici Dana Tarafından Yaralandı

Beyşehir'de Bir Besici Dana Tarafından Yaralandı
Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, besicilik yapan Abdullah Ö. araziden gelen dananın teptiği için yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederek, yaralı besiciyi hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dananın teptiği besici yaralandı.

Olay, Beyşehir'in Yazyurdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde besicilik yapan Abdullah Ö.'yü araziden gelen danası ahır önünde teperek yaraladı. Talihsiz besici yere yığılırken sesleri duyarak kardeşinin yanına koşan ağabeyi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Adrese giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Abdullah Ö., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
