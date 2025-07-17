Beyşehir'de Arazi ve Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı

Beyşehir'de Arazi ve Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan arazi ve ahır yangını, itfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Eğirler Mahallesi'nde çıkan arazi ve ahır yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Eğirler Mahallesi'nde meydana gelen yangın, kısa sürede araziye ve bir ahıra sıçrayarak büyük paniğe neden oldu. Yangına Beyşehir merkez ve Doğanbey itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla mahalle sakinleri de seferber oldu. Vatandaşlar, traktörlerine pulluk takarak sürdükleri arazide alevlerin önünü kesmeye çalıştı. Bu sayede yangın daha geniş alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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