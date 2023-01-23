Beyrut patlamasına ilişkin soruşturma yeniden başladı

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma bir yılın ardından yeniden başladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020'de 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu facia yaşanmıştı. Patlamanın ardından olaya ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar'ın eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmasının ardından Bitar'a karşı yapılan siyasi itiraz nedeniyle Beyrut patlaması soruşturması askıya alınmıştı. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Bitar bir yılı aşkın sürenin ardından soruşturmayı yürütmek üzere yeniden göreve geldi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ayrıca Al-Machnouk, Bitar'ın kendisini ifadeye çağırmasının ardından davanın başka bir yargıca devredilmesi talebinde bulunmuştu. Bitar, Beyrut Temyiz Mahkemesi'nin dava hakkındaki kararına kadar soruşturmaya devam edemeyeceğini kaydetmişti. Sonrasında liman patlaması davasında yargıç Bitar tarafından sorgulanması planlanan Diyab, Bitar'a yönelik dava açmıştı. Lübnan yasalarına göre, Bitar'a hakkında dava açıldığının bildirilmesiyle Diyab'ın sorgulanacağı duruşmanın ertelenmesi kararı alınmıştı. - BEYRUT