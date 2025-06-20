Beypazarı'nda Yangın: 10 Dönüm Tarla Kül Oldu, Çok Sayıda Tavuk Telef Oldu

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik direğinden çıkan yangın, kısa sürede 10 dönümlük tarlaya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, üç tavuk kümesi de alevlere teslim oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 10 dönümlük tarlada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan kümelerdeki çok sayıda tavuk da telef oldu.

Olay, Ayvaşık Mahallesi Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm tarlası kül oldu.

Öte yandan, yangında üç ayrı tavuk kümesi de alevlere teslim oldu. Kümeslerde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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