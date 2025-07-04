Beypazarı'nda Yabancı Uyruklu Şahısların Kaldığı Evde Yangın Çıktı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı 2 katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2 katlı bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ilıman Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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