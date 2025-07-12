Beypazarı'nda Yaban Hayatı Görüntülendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, yaylalarda bir ayı ve yavrusunu, ayrıca ormanlarda bir geyik görüntüledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylalar ve ormanlar yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Saray Mahallesi Yaylasında ayı ile yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşları gören yavru ayı çam ağacının tepesine çıkarken ailesi yerde onu bekledi. Ayı ailesini görüntüleyen vatandaşların tepkileri de gülümsetti.

Öte yandan, Beypazarı ormanlarında vatandaşların görüntülediği bir geyik güzelliği ile dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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