Beypazarı'nda Yaban Hayatı Görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylalar ve ormanlar yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Saray Mahallesi Yaylasında ayı ile yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşları gören yavru ayı çam ağacının tepesine çıkarken ailesi yerde onu bekledi. Ayı ailesini görüntüleyen vatandaşların tepkileri de gülümsetti.

Öte yandan, Beypazarı ormanlarında vatandaşların görüntülediği bir geyik güzelliği ile dikkat çekti. - ANKARA