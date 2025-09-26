Haberler

Beypazarı'nda Tır ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda otomobil alev aldı. Sürücü yaralı olarak kurtarıldı, itfaiye yangını söndürdü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen kazada, kazaya karışan araçlardan biri yandı. Yanan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesi Çayırhan-Nallıhan karayolunda tır ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü araç içerisine sıkıştı. Araç alev alırken olay yerine itfaiye çağrıldı. Araç sürücüsü yaralı olarak araçtan kurtarıldı. Yanan araç ise itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Kazada araç hurdaya dönerken yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
