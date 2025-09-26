Beypazarı'nda Tır ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen kazada, kazaya karışan araçlardan biri yandı. Yanan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesi Çayırhan-Nallıhan karayolunda tır ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü araç içerisine sıkıştı. Araç alev alırken olay yerine itfaiye çağrıldı. Araç sürücüsü yaralı olarak araçtan kurtarıldı. Yanan araç ise itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Kazada araç hurdaya dönerken yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. - ANKARA