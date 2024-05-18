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Beypazarı'nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı.

Beypazarı'nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı.

Edinilen bilgilere göre yangın sabah saat 05.30'da Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde çıktı. Hızla büyüyen yangının diğer yapılara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi sonucu ilçenin mirası olarak görülen 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beypazarı Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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