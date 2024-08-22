Beypazarı'nda makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Eğriova Mahallesi'nde bulunan makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile birçok arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Bölgede karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kısa süre içerisinde otluk arazinin hemen dibinde bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.