Beypazarı'nda Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi, İki Kişi Yaralandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarına devrildi. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yol kenarına devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı'nın Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsünün kavşağı dönmeye çalıştığı sırada kontrolünü kaybettiği kamyon yol kenarındaki toprak alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ile kamyonda bulunan diğer kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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