Beypazarı'nda Kaybolan 544 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolan 544 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay Beypazarı'nın Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede ikamet eden bir vatandaşa ait olan 544 küçükbaş hayvanın 8 Ekim günü saat 02.10 sıralarında kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Havanın aydınlanmasının ardından başlatılan dron destekli arama tarama çalışmaları sonucu, hayvanlar ormanlık alanda 6 farklı noktada olduğu tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen dron destekli arama çalışmasıyla bulunan 544 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
