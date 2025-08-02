Beypazarı'nda Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Olay, Beypazarı Kırbaşı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa