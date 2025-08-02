Beypazarı'nda Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Olay, Beypazarı Kırbaşı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye-Suriye doğal gaz hattı açıldı

Suriye'de söz sahibi olmak isteyen İsrail'i çıldırtacak hat açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun

Güle güle Çağlar! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.