Beypazarı'nda Fırtına Çatıları Uçurdu

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurarak maddi hasara yol açtı. Dolu yağışının ardından gelen fırtına, özellikle Dibecik Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde fırtınanın etkisiyle evlerin çatısı uçtu.

Ankara genelindeki etkili olan sağanak yağış Beypazarı'nda dolu şeklinde yağdı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına, Beypazarı Dibecik Mahallesi Karaboğaz mevkiinde bulunan evlerinin çatılarını uçurdu. Fırtına sebebiyle maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
