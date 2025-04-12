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Beypazarı'nda Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cuma hutbesinde yapılan çağrının ardından, vatandaşlar Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları taşındı ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları atılarak tekbirler getirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cuma hutbesinde yer alan "saat 22.00'de tekbir getirelim" çağrısının ardından Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayrakları ile katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı ve tekbir getirerek Filistin'e destek verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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