Beypazarı'nda Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cuma hutbesinde yer alan "saat 22.00'de tekbir getirelim" çağrısının ardından Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayrakları ile katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı ve tekbir getirerek Filistin'e destek verdi. - ANKARA