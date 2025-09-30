Haberler

Beypazarı'nda Dükkanın Çatısında Yangın Çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir dükkanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.

Beypazarı Demirciler Sokak'ta kalaycı esnafı Salih Ördek'in dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
