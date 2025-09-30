Beypazarı'nda Dükkanın Çatısında Yangın Çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir dükkanın çatısından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beypazarı Demirciler Sokak'ta kalaycı esnafı Salih Ördek'in dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA