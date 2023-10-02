Beypazarı'nda Cami Avlusunda Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan tarihi Sultan Alaaddin Camii avlusunda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Alaaddin Sokakta bulunan tarihi Sultan Alaaddin Camii avlusunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Cami avlusunda meydana gelen olayda, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Hakan Gülenç (35), Ali Bıldırdı'yı bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu belirtilen 23 yaşındaki Bıldırdı, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hakan Gülenç yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA