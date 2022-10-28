Beypazarı'nda bir kadın evinde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 58 yaşındaki Emine E.'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Akşam saatlerinde ekiplerin evde yaptığı kontroller sonrasında kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcılık olay yeri incelemesinin sonrasında kadının cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa