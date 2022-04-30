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Beypazarı'nda bağ evi yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beypazarı'nda bağ evi yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı.

BEYPAZARI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangında bağ evinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Başören Mahallesi Bağözü mevkisinde bulunan Ahmet Cengiz'e ait olduğu öğrenilen bağ evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline 2 itfaiye ve 1 ambulans aracı sevk edildi. Beypazarı İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda bağ evi söndürüldü. Yangının sulamada kullanılan jenaratörden çıktığı tespit edildi.

Çıkan yangında bağ evi yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Cengiz, Beypazarı, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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