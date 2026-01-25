Haberler

Ankara'da ahşap evde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, alevlerin büyümesi sonucu çevredeki 5 ahşap evi daha etkileyerek toplamda 6 evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap evde çıkan yangının büyümesiyle 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beypazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Alaaddin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

