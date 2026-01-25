Ankara'da ahşap evde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, alevlerin büyümesi sonucu çevredeki 5 ahşap evi daha etkileyerek toplamda 6 evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Olay, Beypazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Alaaddin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA