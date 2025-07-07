Beypazarı'nda 40 Dönümlük Buğday Tarlası Yangında Zarar Gördü

Beypazarı'nda 40 Dönümlük Buğday Tarlası Yangında Zarar Gördü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İsmail Ertuğrul'a ait buğday ekili 40 dönümlük arazi yangın sonucu tahrip oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday ekili 40 dönümlük arazi yandı.

Olay, Beypazarı'nın Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Ertuğrul'a ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 40 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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