İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı

İstanbullular dikkat! İşte yarın kapalı olacak duraklar
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Beypazarı Emniyeti, Telefon Dolandırıcılarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Beypazarı Emniyeti, Telefon Dolandırıcılarına Karşı Vatandaşları Uyardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık çetelerinin artışına karşı vatandaşları bilgilendirerek önlem almayı amaçlıyor. Ekipler, broşür dağıtarak ve sözlü anlatımlarla halkı ihtiyacı konusunda uyandırdı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık çetesinin 17 kişiyi telefonla dolandırdığını ve 1 kişiyi 2 milyonluk ziynet eşyasıyla dolandırıcılarla buluşmaya gittiği esnada fark etti. Ekipler, dolandırıcılık konularıyla ilgili halkı bilgilendirmek için sokaklarda broşür dağıttı. Polis ekipleri, broşür dağıtımının yanı sıra sözlü anlatım ile bilgilendirme çalışmaları da yaptı. Yapılan açıklamada şüpheli durumlarda hemen polisin aranması istendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.