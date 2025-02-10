Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Belediyelere sahipsiz köpek başına kesilecek! Rakam da az buz değil

Beyoğlu Vergi Dairesi'nde Elektrik Kablosu Yangını Korkuttu

Beyoğlu Vergi Dairesi'nde Elektrik Kablosu Yangını Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında çıkan elektrik kablosu yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın paniğe neden olurken, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarından Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan elektrik kabloları nedeniyle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çalışanlar binadan dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük çaplı yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralının olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mansur Yavaş gemileri yaktı
img

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi
img

Merak edilen ödemeler için senaryolar netleşiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.