Beyoğlu vatandaşların cebinden telefonlarını alan kadın şahıs yakalandı...Hırsızlık anı kamerada 3. Sayfa Haberleri Beyoğlu vatandaşların cebinden telefonlarını alan kadın şahıs yakalandı. Beyoğlu vatandaşların cebinden telefonlarını alan kadın şahıs yakalandı...Hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda vatandaşların cebinden cep telefonlarını çalan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesinde geçtiğimiz günlerde E.D. isimli şahıs vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda, yakalanan şüpheli kadın İstiklal Mahallesindeki adresinde yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın bugün "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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