Beyoğlu'nde Motosikletli Gruba Cezalar: Tüneli Kapatıp Trafiği Tehlikeye Attılar

Beyoğlu'nde bir grup motosikletli eğlenmek için Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ni kapattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıslara toplam 133 bin 745 TL idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nde bir grup motosikletli arkadaş, eğlenmek için Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ni kapattı. Tünelde duraklayan motosikletliler diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Motosikletlerini ters süren birkaç şahıs, otomobil sürücülerini sıkıştırdı. Hem kendi hem de diğer vatandaşların canını hiçe sayan motosikletli grubun o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tünel kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletli araç sürücülerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, plakadan kimlik bilgilerine ulaşılan toplamda 13 araç sürücüsü yakalandı. Şahıslara, "araçların ters yönde sürülmesi, tünel içi duraklama, izinsiz akrobasi hareketi yapılması, kask koruma başlığı kullanmaması" suçlarından toplam 133 bin 745 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, "ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan ise 9 motosikletli hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL