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Beyoğlu'ndaki Tarihi Ahşap Bina İkinci Kez Yandı

Beyoğlu'ndaki Tarihi Ahşap Bina İkinci Kez Yandı
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İstanbul Beyoğlu'nda, bir süre önce yangın çıkan 2 katlı tarihi ahşap bina yeniden alevlere teslim oldu. Yangın kontrol altına alınırken, binanın çökme anı kameraya yansıdı. Olayda yaralanan veya ölen olmadı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir süre önce yangın çıktığı öğrenilen 2 katlı tarihi ahşap bina bir kez daha alevlere teslim oldu. Metruk bina, söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada çökerken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta 2 katlı tarihi ahşap binada saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 3 ay önce çıkan yangının ardından boşaltılan binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Metruk bina bu sabah saatlerinde bir kez daha alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere daha fazla dayanamayan metruk bina, bir süre sonra çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı kameraya yansıdı. Yangın ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cemal Duman, "İkinci kez yanıyor. Vakıflara ait. Ahşap bina sahibi yok. Daha önce de yandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik istanbul İtfaiye Beyoğlu 3-sayfa Yaşam

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