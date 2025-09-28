Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın: Misafirler Tahliye Ediliyor

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken polis ve zabıta, otel çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan otelde konaklayan misafirler tahliye ediliyor. - İSTANBUL