Haberler

Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın: Misafirler Tahliye Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Oteldeki misafirler tahliye ediliyor.

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken polis ve zabıta, otel çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan otelde konaklayan misafirler tahliye ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartuğ Elmaz'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

Tedesco'dan sürpriz! Genç yıldızı Antalya maçı kadrosuna almadı
Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü! 100 binden fazla kişi katıldı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! 100 bin kişi tek bir amaç için toplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.