Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Beyoğlu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı, 8 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Beyoğlu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YC 9846 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 EMM 130 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpma sonucu 34 EMM 130 minibüs ise 34 NHC 208 plakalı minibüse arkadan çarptı. Hafif ticari aracın da karıştığı kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Araçların sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
