Beyoğlu'nda zihinsel engelli bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir iş yerinin önünde zihinsel engelli bir kişinin silahlı saldırısına uğradığı ve yaralandığı olayın şüphelisini yakaladı. Şüpheli üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silah ile 3 fişek ele geçirildi.