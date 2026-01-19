Haberler

Beyoğlu'nda merdivende uyuyan kişinin telefonu böyle çalındı

Beyoğlu'ndaki bir yabancı misyon temsilciliğinin merdivenlerinde uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan yankesici, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri, zanlıyı çalıntı telefon ile birlikte gözaltına alarak mahkemeye sevk etti.

Beyoğlu'nda yabancı bir misyon temsilciliğinin giriş merdivenlerinde uyuyan bir vatandaşın cep telefonu, bir yankesici tarafından çalındı. Hırsız, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Olay, 17 Ocak tarihinde sabaha karşı saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan yabancı bir misyon temsilciliğinin girişindeki merdivenlerde uyuyan bir vatandaşın yanına gelen yankesici, cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, cebindeki telefonu alıyor.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri Ö.F.A.(25) olarak tespit edilen yankesiciyi takibe alarak çalıntı telefon ile birlikte gözaltına aldı.

Zanlı sorgulanmak üzere karakola götürülürken, Ö.F.A.'nın çaldığı telefon sahibine teslim edildi.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Yankesicilik" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarılmadığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

