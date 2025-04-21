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Beyoğlu'nda Yangında Çocuk Kurtarıldı

Beyoğlu'nda Yangında Çocuk Kurtarıldı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir büfede çıkan yangında dumanlar arasında kalan bir çocuk, polis tarafından kurtarıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların arasında kalan çocuğu polis kurtardı.

Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede çıktı. Yangında dükkanı yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir polis dumanların sardığı binada kalan çocuğu kucağında çıkardı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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