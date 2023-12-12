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Beyoğlu'nda Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Beyoğlu'nda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı ve küle dönen binadan geriye tahta parçaları kaldı.

Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Küle dönen ahşap binadan geriye tahta parçaları kaldı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında 3 katlı ahşap bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktım, o esnada yanan binanın sakinlerinden Bülent Dorman ve ailesi binadan ayrılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, vatandaşlar içeride birinin olduğunu iddia etmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, 87 yaşındaki Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşılmış, Aktepe'nin cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polis ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili inceleme başlatmıştı.

Yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

1 kişinin hayatını kaybettiği yangının büyüklüğü gün ağırınca ortaya çıktı. Görüntülerde küle dönen binadan geriye tahta parçaları kaldığı görülüyor.

Küle dönen binada yaşayan ve son anda kurtulan Bülent Dorman, "Ev kira. Aşağıdan başlayan yangın, komple bütün binayı sardı. Alevleri görünce kendimizi sokağa attık. Biz aldık balyozu, dayıyı kurtaralım derken kapıyı kırdık ama içeri giremedik. Alevler vardı bir şey yapamadık kurtaramadık. Babama bile kurtarmak için yetişemedim. Babam bile kendinin ikinci kattan aşağı attı. Ayağı kırık ve bazı yerlerinde yanıklar var. Çok eski binaydı. Alt katta yaşayan amca, tüple ve sobayla ısınıyordu doğal gaz yoktu. Yangının bundan çıktığını düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Beyoğlu Olay İstanbul Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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