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Beyoğlu'nda Yangın Paniği: İki Genç İki Kişiyi Kurtardı

Beyoğlu'nda Yangın Paniği: İki Genç İki Kişiyi Kurtardı
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Beyoğlu'ndaki metruk bir binada çıkan yangın sırasında iki genç, bitişikteki binada uyuyan iki kişiyi kapıyı kırarak kurtardı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. O sırada oradan geçen 2 genç, bitişikteki 3 katlı binada uyuyan 2 kişiyi kapıyı kırarak son anda kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu İstiklal Mahallesi Ay Sokak'taki 2 katlı metruk ahşap binada saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yanan binanın bitişiğindeki 3 katlı bina dumanla doldu. Çevredekilerin içeride birilerinin olduğunu söylemesi üzerine o sırada oradan gençler, duruma müdahale etti. Binanın kapısını kırarak içeri giren 2 genç, uyuyan vatandaşları uyandırarak kurtardı. 2 vatandaşı uyandırarak muhtemel bir facianın önüne geçen gençler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Gerçekten çok kötü bir durum"

Yangını görüp eve giren Şiar Demirel, "Biz yolda yürürken bu metruk binada yangın çıktığını gördük. 2 tane yaşlı amca vardı. Hemen kapıyı kırmaya çalıştım. Onları uyardım hemen oradan çıktılar. Gerçekten çok kötü bir durum. Bu binada birkaç defa daha olaylar yaşanmıştı. İçip içip ateş yakmışlar. Milletin evleri zarar görmüş. Yangının, içilen alkol sonrasında atılan ateş nedeni ile çıktığı söyleniyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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