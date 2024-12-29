Beyoğlu'nda Yangın: İtfaiye Ekipleri Kediye Hayat Verdi

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yanan binadan kurtarılan Kedi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabası sonucu hayata döndürüldü.

Yangın 09.00 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi İnce Kaş Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Üst katlara da sirayet eden yangın esnasında binada bulunan bir kişi kendi çabaları ile kurtulurken, itfaiye ekipleri 2 kişi ve 1 kediyi çıkardı.

Kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü

Dumandan etkilenerek kalbi duran kediye sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kedi hayata döndürülürken, kedinin sahibi müdahaleyi gözyaşları içinde seyretti. İtfaiye ekipleri yoğun dumanı ve yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında içeride bulunan 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Çocuklar bağırıyordu"

Sesleri ve kokuyu alarak yangını fark eden Şükran Ayrancı, "Ben sabah 7'den beri uyanığım. Sonra baktım 3 yabancı çocuk bağırıyor. Daha sonra camı açtım baktım bir yanık kokusu var. Arka odanın camını açınca yan sokaktan duman geldiğini gördüm ve yangın çıktığını anladım. Sadece yabancılar bağırıyordu. Bir - bir buçuk saat önce başladı. Sabah erken saatte olduğu için kimse yoktu oralarda" dedi. - İSTANBUL