Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
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Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hacı Ahmet Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 6 parça halinde 2 kilo 697 gram mariuhana, 27 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 290 lira para ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, şüpheli Ş.T'nin emniyetteki işlemleri sırasında, evinde yakalanan uyuşturucuya ilişkin "Diş ağrısına iyi geliyor dediler, önerdiler ondan aldım."?????? şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.