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Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.