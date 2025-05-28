Beyoğlu'nda Usulsüz Çakar Bulunduran Sürücüye 136 Bin Lira Ceza

Beyoğlu'nda Usulsüz Çakar Bulunduran Sürücüye 136 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda iki sürücü arasında yaşanan bir tartışma sonrasında yapılan denetimlerde, bir aracın usulsüz çakar tertibatı bulundurduğu tespit edildi. Sürücüye toplam 136 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda aracında usulsüz çakar bulunan sürücüye 136 bin 165 lira ceza

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda iki sürücü arasında çıkan tartışmanın sosyal medyaya yansımasının ardından araçlardan birinde usulsüz çakar tertibatı bulunduğu tespit edildi. Yakalanan sürücüye 136 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta Beyoğlu'nda seyir halinde olan iki sürücüsünün yol verme sebebiyle tartışma yaşadığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Çalışmalarda E.A isimli sürücünün aracında

aracında usulsüz çakar tertibatı bulundurduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan sürücüye "araçlarda, ışıklı ve sesli işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 136 bin 165 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.