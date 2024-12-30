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Beyoğlu'nda Üç Katlı Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Üç Katlı Metruk Binada Yangın Çıktı
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Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde metruk bir üç katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde üç katlı ahşap binada çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiyenin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 06.15 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Tabur Ağası Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre metruk halde olan üç katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı etkisi altına aldı. Alevlerin hızla yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler yıkılma tehlikesi bulunan binada inceleme yapmakta zorluk çektiler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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