Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı yayayı silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda bir motosiklet sürücüsü ile yaya arasında çıkan tartışma sonucunda motosiklet sürücüsü, yanında bulunan silahla yaya B.K'ye ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi silahıyla birlikte yakaladı. Yaralı B.K. ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı yayayı silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de yolda iki arkadaşıyla yürüyen B.K. kendisinden yol isteyen S.Y. isimli motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanında bulunan tam otomatik tabancayla B.K'ye ateş etti.
Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kullandığı silahla yakaladı.
Yaralı B.K. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
???????Öte yandan, olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.