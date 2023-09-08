Beyoğlu'nda trafikte tartıştığı yayayı silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda bir motosiklet sürücüsü ile yaya arasında çıkan tartışma sonucunda motosiklet sürücüsü, yanında bulunan silahla yaya B.K'ye ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi silahıyla birlikte yakaladı. Yaralı B.K. ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.