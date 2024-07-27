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Beyoğlu'nda Ticari Taksiden İndikten Sonra Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

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Beyoğlu'nda bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra rastgele ateş açarak bir taksiye zarar verdi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda ticari taksiden indikten sonra rastgele ateş açan şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla etrafa rastgele 2 el ateş etti. O esnada kurşunlar, yoldan geçen bir ticari taksiye isabet etti. Polis ekiplerince olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. İncelenen görüntülerde etrafa ateş açan şüphelinin İ.B. olduğu tespit edildi. Olay saatinde alkollü olduğu da belirlenen İ.B. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da belirlenen İ.B. 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'mala zarar vermek' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Nöbetçi savcılığa ifade veren şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu 3.Sayfa Güncel Haberler

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