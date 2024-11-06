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Beyoğlu'nda Terastan Düşen Mühendis Ağır Yaralı

Beyoğlu'nda Terastan Düşen Mühendis Ağır Yaralı
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Beyoğlu'nda 34 yaşındaki mühendis Onur Ö., 4 katlı binanın terasından düşerek ağır yaralandı. Düşme anları güvenlik kameralarına yansırken, olayın intihar teşebbüsü olup olmadığı araştırılıyor.

Beyoğlu'da bir mühendis 4 katlı binanın terasından düştü. Ağır yaralanan genç adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Ö. (34) isimli mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onur Ö.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın intihar teşebbüsü olup olmadığının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Genç adamın düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Onur Ö.'nün 4 katlı binadan yere düştüğü anlar görülüyor.

"Nabzı atıyordu"

Gelen gürültü üzerine dışarı çıktığını söyleyen Bedircan Sümer, "Biz burada çalışıyoruz. Saat 15.00 gibi, çalıştığım esnada bir ses geldi. Aşağıya indik adam düşmüş zannettik. Meğerse intihar etmiş. 4. veya 5. kattan atlamış. Öncesinde de eşiyle kavga etmiş. Biz buraya geldiğimizde yerdeydi. Hemen nabzına baktık nabzı atıyordu. Sonrasında da sağlık ekipleri adamı ambulansa bindirdi ve götürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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