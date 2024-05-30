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Beyoğlu'nda Tartışma Sonucu Kadın Öldürüldü

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Beyoğlu'nda bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra kendisini vurdu. Ağır yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra kendisini vurdu. Ağır yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Kemal Akdemir (31), sokak ortasında tartıştığı 30 yaşındaki kız arkadaşı Başak Tekin'i silahla vurup öldürdü. Akdemir ardından aynı silahla kendi kafasına sıktı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri ise Başak Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan saldırgan ise hastaneye kaldırıldı. Kötü haberi alan genç kızın ailesi olay yerine koştu. Aile gözyaşlarına boğulurken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu Olaylar Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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