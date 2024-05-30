Beyoğlu'nda Tartışma Sonucu Cinayet

Beyoğlu'nda sokak ortasında tartıştığı eski kız arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra kendisini vuran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu Hasköy'de saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sokak ortasında tartıştığı 30 yaşındaki eski kız arkadaşı Başak Tekin'i silahla vurmuş, Akdemir ardından aynı silahla kendi kafasına sıkmıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş. bölgeye gelen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri ise Başak Tekin'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan saldırgan ise hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Akdemir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL