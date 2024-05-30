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Beyoğlu'nda Tartışma Sonucu Cinayet

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Beyoğlu Hasköy'de yaşanan olayda bir kişi, eski kız arkadaşını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonucunda her iki kişi de hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda sokak ortasında tartıştığı eski kız arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra kendisini vuran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu Hasköy'de saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sokak ortasında tartıştığı 30 yaşındaki eski kız arkadaşı Başak Tekin'i silahla vurmuş, Akdemir ardından aynı silahla kendi kafasına sıkmıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş. bölgeye gelen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri ise Başak Tekin'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan saldırgan ise hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Akdemir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu Hasköy Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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