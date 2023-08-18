Beyoğlu'nda taksicinin yumruk attığı adamın eşi adalet istiyor

Beyoğlu'nda taksicinin attığı yumruk sonrası hayatını kaybeden Fas uyruklu adamın eşi bir kez daha konuştu. Acılı eş, "Ben eşimin hakkını istiyorum" dedi.

Beyoğlu'nda evine gitmek için durdurduğu taksicinin yumruk atması sonucu yere düşüp beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden adamın cenazesinin Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri devam ediyor. Jamal Doumane'un acılı eşi Fatima Krib burada verdiği röportajda, gözü yaşlı şekilde yaşananları anlattı. Krib, "Hastaneye götürmüşler. Hastanede kalbi durmuş, masaj yapmışlar ama komaya girmiş. Ben Türkiye'ye ve devlete çok güveniyorum. Ben eşimin hakkını istiyorum. Kötü bir şey yapmadık, neden eşime böyle yaptılar?" dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden Faslı adamın 10 senedir Türkiye'de olduğu, özel bir şirkette de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. - İSTANBUL