Beyoğlu'nda Şüpheli Engelli Taklidi Yaparak Kaçtı

BEYOĞLU'nda bir binaya giren şüpheli, güvenlik kamerasını fark edince önce yüzünü gizledi ardından da engelli taklidi yaptı. Binadan çıkarken bu kez de montla yüzünü gizleyen şüpheli kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yahya Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde bir binaya giren şüpheli, girişteki güvenlik kamerasını görünce yüzünü sakladı. Merdivenlere yönelen şüpheli bu kez de engelli taklidi yapmaya başladı. Bir süre üst katlarda dolaşan şüpheli merdivenlerden inerken montla yüzünü gizledi. İlginç hareketleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli binadan çıkarak kayıplara karıştı.