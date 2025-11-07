Haberler

Beyoğlu'nda Suç Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda bir işyerine kurşun atan yeni nesil suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda olayda kullanılan bir tabanca ve çalınan bir motosiklet ele geçirildi.

Beyoğlu'nda bir işyerini kurşunlayan yeni nesil suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda olayda kullandıkları 1 adet tabanca ve 2 adet çelik yelekle birlikte Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Beyoğlu'nda 5 Kasım'da bir işyerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayına ilişkin şüpheliler tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.S. ile yaşı küçük M.L.K. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Şahısların olayda kullandıkları 1 adet tabanca ve 2 adet çelik yelek ele geçirildi.

Öte yandan, çalışmaların devamında olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin de yakalanmasına ilişkin Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde bulunan 2 iş yeri, 8 ikamet adresi olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K., E.T., A.K. ve K.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 3 Kasım'da Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet bulundu. Yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.