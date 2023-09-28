Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Üç Kişi Yaralandı

Beyoğlu'nda yaşanan silahlı saldırıda üç kişi yaralandı. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Beyoğlu'nda silahla ateş açarak üç kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Firuzağa Mahallesi'nde A.Y. (36) aralarında alacak-verecek meselesi bulunan A.Y'ye (47) silahla ateş açtı.

Saldırıda A.Y'nin yanı sıra kahvehanede oturan ve olayla ilgileri olmayan S.B. (30) ve F.T. (55) de yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede üç boş kovan buldu.

Saldırıdan sonra kaçan şüpheli A.Y, Bakırköy'de üzerindeki ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.