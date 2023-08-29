Beyoğlu'nda silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Beyoğlu Piyalepaşa mahallesinde gerçekleşen silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli, başka bir kişiye silahlı saldırı düzenledikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganı tespit ederek yakaladı.

BEYOĞLU'nda 15 Ağustos Salı günü Beyoğlu Piyalepaşa mahallesinde şüpheli, başka bir kişiye silahlı saldırıda bulundu. Şüphelinin silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın F.K. (17) olduğunu tespit etti. Şüpheli F.K. olayda kullandığı silah ve 3 adet fişekle polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 15 Ağustos Salı günü saat 14.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli, işyerinin önünde oturan M.G.'ye silahlı saldırı düzenledi. Sokağa gelen kapüşonlu saldırgan, M.G.'yi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek M.G. 'yi yaralayanın F.K. olduğunu tespit etti. F.K. (17) 28 Ağustos Salı günü polis ekiplerince olayda kullandığı silah ve 3 adet fişekle yakalandı. F.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonla kendisini gizlemeye çalışan F.K.'nin sokağa gelerek M.G.'ye ateş ettiği anlar görülüyor. Saldırgan silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçıyor. Çevredekiler ise, dışarı çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor.